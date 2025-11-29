Precio de Beny Bad Boy hoy

El precio actual de Beny Bad Boy (BBB) hoy es $ 0.00316162, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BBB a USD es $ 0.00316162 por BBB.

Beny Bad Boy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 7,533,833, con un suministro circulante de 2.38B BBB. Durante las últimas 24 horas, BBB cotiza entre $ 0.00316162 (bajo) y $ 0.00316186 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00514351, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00008295.

En el corto plazo, BBB experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Beny Bad Boy (BBB)

Cap de mercado $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M Suministro de Circulación 2.38B 2.38B 2.38B Suministro total 2,382,904,000.0 2,382,904,000.0 2,382,904,000.0

La capitalización de mercado actual de Beny Bad Boy es de $ 7.53M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BBB es de 2.38B, con un suministro total de 2382904000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.53M.