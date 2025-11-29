Precio de EquitEdge hoy

El precio actual de EquitEdge (EEG) hoy es $ 0.05005, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EEG a USD es $ 0.05005 por EEG.

EquitEdge actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,019,981, con un suministro circulante de 400.00M EEG. Durante las últimas 24 horas, EEG cotiza entre $ 0.05005 (bajo) y $ 0.05005 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.058283, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.04823955.

En el corto plazo, EEG experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de EquitEdge (EEG)

Cap de mercado $ 20.02M$ 20.02M $ 20.02M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 25.02M$ 25.02M $ 25.02M Suministro de Circulación 400.00M 400.00M 400.00M Suministro total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalización de mercado actual de EquitEdge es de $ 20.02M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de EEG es de 400.00M, con un suministro total de 500000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 25.02M.