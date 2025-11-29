Precio de Tradoor hoy

El precio actual de Tradoor (TRADOOR) hoy es $ 3.4699, con una variación del 27.52% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TRADOOR a USD es $ 3.4699 por TRADOOR.

Tradoor actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- TRADOOR. Durante las últimas 24 horas, TRADOOR cotiza entre $ 2.305 (bajo) y $ 3.7295 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, TRADOOR experimentó un cambio de +14.64% en la última hora y de +78.66% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.28M.

Información del mercado de Tradoor (TRADOOR)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Cap. de mercado totalmente diluida $ 208.19M$ 208.19M $ 208.19M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 60,000,000 60,000,000 60,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Tradoor es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.28M. El suministro circulante de TRADOOR es de --, con un suministro total de 60000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 208.19M.