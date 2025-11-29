Precio de BlockMind hoy

El precio actual de BlockMind (BMIND) hoy es --, con una variación del 0.50% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BMIND a USD es -- por BMIND.

BlockMind actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 336,382, con un suministro circulante de 100.00B BMIND. Durante las últimas 24 horas, BMIND cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BMIND experimentó un cambio de -- en la última hora y de +9.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BlockMind (BMIND)

Cap de mercado $ 336.38K$ 336.38K $ 336.38K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 336.38K$ 336.38K $ 336.38K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

