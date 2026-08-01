Precio de Vtrading hoy

El precio actual de Vtrading (VTRADING) hoy es $ 0, con una variación del 1.68% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VTRADING a USD es $ 0 por VTRADING.

Vtrading actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 177,837, con un suministro circulante de 1.00B VTRADING. Durante las últimas 24 horas, VTRADING cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.075753, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VTRADING experimentó un cambio de -5.42% en la última hora y de -72.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.08K.

Información del mercado de Vtrading (VTRADING)

Cap de mercado $ 177.84K$ 177.84K $ 177.84K Volumen (24H) $ 1.08K$ 1.08K $ 1.08K Cap. de mercado totalmente diluida $ 177.84K$ 177.84K $ 177.84K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Vtrading es de $ 177.84K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.08K. El suministro circulante de VTRADING es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 177.84K.