Precio de ROAI Scalper hoy

El precio actual de ROAI Scalper (ROAI) hoy es $ 0.01066401, con una variación del 0.36% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ROAI a USD es $ 0.01066401 por ROAI.

ROAI Scalper actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,013,081, con un suministro circulante de 95.00M ROAI. Durante las últimas 24 horas, ROAI cotiza entre $ 0.01051556 (bajo) y $ 0.01067663 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01432581, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0026674.

En el corto plazo, ROAI experimentó un cambio de -- en la última hora y de +4.62% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 19.13.

Información del mercado de ROAI Scalper (ROAI)

Cap de mercado $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Volumen (24H) $ 19.13$ 19.13 $ 19.13 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Suministro de Circulación 95.00M 95.00M 95.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de ROAI Scalper es de $ 1.01M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 19.13. El suministro circulante de ROAI es de 95.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.07M.