Precio de Milk Money hoy

El precio actual de Milk Money (MM) hoy es $ 0, con una variación del 8.55% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MM a USD es $ 0 por MM.

Milk Money actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 987,719, con un suministro circulante de 999.96M MM. Durante las últimas 24 horas, MM cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0.00107498 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0019144, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MM experimentó un cambio de +1.23% en la última hora y de -6.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 60.44K.

Información del mercado de Milk Money (MM)

Cap de mercado $ 987.72K$ 987.72K $ 987.72K Volumen (24H) $ 60.44K$ 60.44K $ 60.44K Cap. de mercado totalmente diluida $ 987.72K$ 987.72K $ 987.72K Suministro de Circulación 999.96M 999.96M 999.96M Suministro total 999,955,655.70492 999,955,655.70492 999,955,655.70492

La capitalización de mercado actual de Milk Money es de $ 987.72K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 60.44K. El suministro circulante de MM es de 999.96M, con un suministro total de 999955655.70492. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 987.72K.