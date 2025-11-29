Precio de DeVoid hoy

El precio actual de DeVoid (DVD) hoy es $ 0.00012307, con una variación del 1.48% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DVD a USD es $ 0.00012307 por DVD.

DeVoid actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 61,536, con un suministro circulante de 500.00M DVD. Durante las últimas 24 horas, DVD cotiza entre $ 0.00012127 (bajo) y $ 0.00012308 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00113122, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0001198.

En el corto plazo, DVD experimentó un cambio de -- en la última hora y de -8.72% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de DeVoid (DVD)

Cap de mercado $ 61.54K$ 61.54K $ 61.54K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 123.07K$ 123.07K $ 123.07K Suministro de Circulación 500.00M 500.00M 500.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de DeVoid es de $ 61.54K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DVD es de 500.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 123.07K.