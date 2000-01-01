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Principales tokens de Ecosistema Starknet por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Starknet. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,890.47
-0.14%
+0.53%
-1.13%
$ 227.96B
$ 94.16K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0008
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 56.90M
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,827.69
-0.19%
-0.43%
-1.75%
$ 7.43B
$ 7.35
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.755
-0.33%
+2.86%
+6.11%
$ 5.71B
$ 117.34K
5
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999754
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 2.81B
$ 125.66M
6
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 63,864
-0.33%
-0.00%
-1.80%
$ 654.75M
$ 1.01M
7
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,650
-0.15%
-0.00%
-1.74%
$ 289.47M
$ 18.93M
8
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
SAFO
$ 1.017
0.00%
0.00%
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$ 145.43M
--
9
STRK
STRK
STRK
$ 0.02287
-0.91%
-4.80%
-11.31%
$ 145.02M
$ 7.53M
10
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006423
+0.43%
-3.07%
+5.93%
$ 63.76M
$ 97.14M
11
eBTC
eBTC
EBTC
$ 63,658
-0.20%
-0.00%
-1.68%
$ 35.30M
$ 9.32K
12
Noon USN
Noon USN
USN
$ 0.99849
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 34.64M
$ 156.24K
13
Midas mRe7YIELD
Midas mRe7YIELD
MRE7YIELD
$ 1.074
0.00%
0.00%
+0.19%
$ 8.19M
--
14
strkBTC
strkBTC
STRKBTC
$ 63,941
-0.07%
-0.01%
-0.94%
$ 6.18M
$ 619.79K
15
Ekubo Protocol
Ekubo Protocol
EKUBO
$ 0.427323
-0.14%
-0.02%
-5.08%
$ 4.27M
$ 72.16K
16
Daydreams
Daydreams
DREAMS
$ 0.00188008
-0.35%
-0.06%
-10.22%
$ 1.88M
$ 187.02K
17
Midas mRe7BTC
Midas mRe7BTC
MRE7BTC
$ 63,253
-0.41%
-0.00%
-1.67%
$ 814.97K
--
18
LORDS
LORDS
LORDS
$ 0.00208117
-1.15%
+0.04%
-2.18%
$ 624.34K
$ 64.61
19
Nostra
Nostra
NSTR
$ 0.00543091
-0.24%
-0.01%
-2.25%
$ 543.01K
$ 7.01
20
Survivor
Survivor
SURVIVOR
$ 0.03687007
-0.51%
+0.04%
-5.12%
$ 368.72K
$ 24.78
21
STARKNET BROTHER
STARKNET BROTHER
BROTHER
$ 9.2969E-11
0.00%
-1.70%
-17.52%
$ 92.97K
--
22
SISTER
SISTER
SSTR
$ 4.16E-6
0.00%
+6.80%
+6.94%
$ 41.48K
--
23
UNO
UNO
UNO
$ 1.002
0.00%
+0.12%
+8.95%
$ 16.30K
$ 512.41

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Starknet y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Starknet representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 23 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $320.15B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Starknet con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Starknet rastreados en MEXC, SSTR ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 6.80% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Starknet están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 23 tokens de Ecosistema Starknet, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. ETH, USDC, WBTC se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Starknet. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Starknet?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Starknet es de aproximadamente $320.15B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Starknet, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.