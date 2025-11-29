Precio de UNO hoy

El precio actual de UNO (UNO) hoy es $ 0.998223, con una variación del 0.51% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UNO a USD es $ 0.998223 por UNO.

UNO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 16,024.95, con un suministro circulante de 16.05K UNO. Durante las últimas 24 horas, UNO cotiza entre $ 0.992263 (bajo) y $ 1.016 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.27, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.748245.

En el corto plazo, UNO experimentó un cambio de -0.05% en la última hora y de +0.36% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de UNO (UNO)

Cap de mercado $ 16.02K$ 16.02K $ 16.02K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.02K$ 16.02K $ 16.02K Suministro de Circulación 16.05K 16.05K 16.05K Suministro total 16,053.47979206747 16,053.47979206747 16,053.47979206747

La capitalización de mercado actual de UNO es de $ 16.02K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de UNO es de 16.05K, con un suministro total de 16053.47979206747. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 16.02K.