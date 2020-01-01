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Principales tokens de Ecosistema Sora por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Sora. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0008
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 56.90M
2
LEO Token
LEO Token
LEO
$ 9.14
+0.11%
-0.03%
-6.26%
$ 8.41B
$ 676.09K
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,827.69
-0.19%
-0.43%
-1.75%
$ 7.43B
$ 7.35
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.755
-0.33%
+2.86%
+6.11%
$ 5.71B
$ 117.34K
5
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.607
0.00%
-4.48%
-6.66%
$ 2.35B
$ 145.73K
6
OKB
OKB
OKB
$ 95.731
+0.28%
+0.59%
+10.89%
$ 2.00B
$ 1.32K
7
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.31
-0.26%
+1.15%
+1.30%
$ 1.38B
$ 1.69K
8
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7184
+0.33%
+0.77%
+0.44%
$ 467.81M
$ 111.07K
9
Curve
Curve
CRV
$ 0.2767
-0.61%
+5.08%
+30.21%
$ 417.10M
$ 6.75M
10
Compound
Compound
COMP
$ 16.27
-0.37%
-0.43%
-0.79%
$ 162.30M
$ 3.75K
11
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01379
-0.07%
-1.42%
-4.54%
$ 150.52M
$ 5.08M
12
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,984.1
-0.17%
-0.09%
-5.61%
$ 70.76M
$ 29.77
13
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.1977
+0.10%
+1.12%
-2.93%
$ 65.38M
$ 319.50K
14
Holo Token
Holo Token
HOT
$ 0.0003317
-0.03%
-1.25%
-2.70%
$ 58.42M
$ 181.68M
15
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1678
+0.61%
+0.43%
-4.43%
$ 47.04M
$ 357.12K
16
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,897.49
0.00%
+0.02%
-0.30%
$ 35.18M
$ 212.25K
17
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.005061
-0.22%
+1.94%
+1.92%
$ 28.39M
$ 18.96M
18
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.04706872
+0.21%
-0.00%
-12.74%
$ 26.83M
$ 393.95K
19
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.2744
+0.22%
-3.58%
+0.33%
$ 23.70M
$ 200.96K
20
Ocean Protocol
Ocean Protocol
OCEAN
$ 0.092535
-0.04%
-0.02%
-6.31%
$ 22.30M
$ 64.09K
21
Phala
Phala
PHA
$ 0.02242
+0.89%
0.00%
+6.01%
$ 18.96M
$ 3.66M
22
DIA
DIA
DIA
$ 0.124676
+1.53%
-0.00%
+10.61%
$ 14.92M
$ 1.80M
23
SingularityNET
SingularityNET
AGIX
$ 0.058181
+0.06%
-0.01%
-6.88%
$ 13.86M
$ 8.55K
24
HUSD
HUSD
HUSD
$ 0.03723438
0.00%
--
0.00%
$ 6.99M
$ 1.51
25
renBTC
renBTC
RENBTC
$ 16,665.53
-0.26%
+0.00%
-3.02%
$ 5.07M
$ 921.67
26
Ren
Ren
REN
$ 0.00328802
-4.30%
-0.04%
+0.95%
$ 3.29M
$ 186.52K
27
Cream
Cream
CREAM
$ 0.426535
-0.17%
-0.01%
-1.63%
$ 1.25M
$ 30.14
28
xFUND
xFUND
XFUND
$ 71.37
-0.17%
+0.03%
+3.03%
$ 711.62K
$ 347.28
29
Sora Validator
Sora Validator
VAL
$ 0.00708987
0.00%
+0.04%
-16.06%
$ 396.05K
$ 645.84
30
Stafi
Stafi
FIS
$ 0.00180973
+0.41%
-0.05%
-30.93%
$ 281.61K
$ 35.14K
31
Kaon
Kaon
KAON
$ 6.51E-6
-0.61%
-2.40%
+73.60%
$ 96.95K
--
32
STAKE
STAKE
STAKE
$ 0.03321686
0.00%
-0.00%
-0.43%
$ 72.60K
$ 1.60

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Sora y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Sora representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 32 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $103.78B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Sora con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Sora rastreados en MEXC, CRV ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 5.08% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Sora están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 32 tokens de Ecosistema Sora, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDC, LEO, WBTC se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Sora. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Sora?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Sora es de aproximadamente $103.78B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Sora, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.