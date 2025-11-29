Precio de LEO Token hoy

El precio actual de LEO Token (LEO) hoy es $ 9.78, con una variación del 0.20% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LEO a USD es $ 9.78 por LEO.

LEO Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,018,032,310, con un suministro circulante de 922.04M LEO. Durante las últimas 24 horas, LEO cotiza entre $ 9.68 (bajo) y $ 9.82 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 10.14, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.799859.

En el corto plazo, LEO experimentó un cambio de +0.02% en la última hora y de +3.99% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de LEO Token (LEO)

Cap de mercado $ 9.02B$ 9.02B $ 9.02B Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.64B$ 9.64B $ 9.64B Suministro de Circulación 922.04M 922.04M 922.04M Suministro total 985,239,504.0 985,239,504.0 985,239,504.0

La capitalización de mercado actual de LEO Token es de $ 9.02B, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LEO es de 922.04M, con un suministro total de 985239504.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.64B.