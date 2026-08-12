Precio de Kaon hoy

El precio actual de Kaon (KAON) hoy es $ 0, con una variación del 1.53% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KAON a USD es $ 0 por KAON.

Kaon actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 97,678, con un suministro circulante de 4.68B KAON. Durante las últimas 24 horas, KAON cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.087404, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KAON experimentó un cambio de +0.58% en la última hora y de +31.76% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Kaon (KAON)

Cap de mercado $ 97.68K$ 97.68K $ 97.68K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 97.68K$ 97.68K $ 97.68K Suministro de Circulación 4.68B 4.68B 4.68B Suministro total 14,900,313,534.0 14,900,313,534.0 14,900,313,534.0

La capitalización de mercado actual de Kaon es de $ 97.68K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KAON es de 4.68B, con un suministro total de 14900313534.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 97.68K.