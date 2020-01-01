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Principales tokens de Ecosistema Ronin por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Ronin. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 56.90M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.742
-0.33%
+2.86%
+6.11%
$ 5.71B
$ 117.34K
3
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,204.54
-0.21%
+0.01%
-1.21%
$ 706.28M
$ 614.40K
4
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9138
-0.89%
+0.30%
+2.69%
$ 157.00M
$ 65.75K
5
Power Protocol
Power Protocol
POWER
$ 0.09592
+0.75%
+3.17%
+4.44%
$ 20.00M
$ 3.69M
6
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005256
-0.19%
-2.64%
-2.41%
$ 19.13M
$ 104.95M
7
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.719
-0.05%
+0.19%
+5.61%
$ 14.95M
$ 16.13K
8
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.01939
+0.10%
-1.77%
+4.97%
$ 14.80M
$ 2.74M
9
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.004374
-0.53%
-3.56%
+0.93%
$ 14.66M
$ 14.07M
10
Zentry
Zentry
ZENT
$ 0.001795
+0.17%
-1.04%
+0.22%
$ 14.43M
$ 32.08M
11
Lumi Finance LUAUSD
Lumi Finance LUAUSD
LUAUSD
$ 0.437277
0.00%
--
-14.19%
$ 3.47M
$ 98.57
12
Wrapped Ronin
Wrapped Ronin
WRON
$ 0.050556
+0.06%
-0.00%
+0.34%
$ 3.36M
$ 135.86K
13
RONKE
RONKE
RONKE
$ 0.00045191
+0.12%
+0.02%
-19.76%
$ 451.37K
$ 723.16
14
Fishing Frenzy
Fishing Frenzy
FISH
$ 0.00123127
0.00%
--
0.00%
$ 337.97K
$ 45.75
15
Apeiron
Apeiron
APRS
$ 0.0002052
0.00%
--
+0.14%
$ 205.20K
$ 27.82
16
Cute Asian Girl
Cute Asian Girl
CAG
$ 0.00015625
-0.04%
-0.07%
-9.28%
$ 156.25K
$ 364.60
17
Jaihoz by Virtuals
Jaihoz by Virtuals
JAIHOZ
$ 9.013E-5
0.00%
-6.40%
-3.56%
$ 90.13K
--
18
KANSTAR
KANSTAR
$KANSTAR
$ 5.016E-5
-0.12%
-3.10%
-3.83%
$ 50.16K
--
19
Liquid RON
Liquid RON
LRON
$ 0.056333
0.00%
--
0.00%
$ 40.41K
$ 3.97
20
Wild Forest Token
Wild Forest Token
WF
$ 0.00064725
+0.18%
-0.10%
-20.38%
$ 26.39K
$ 295.19
21
KDR
KDR
KDR
$ 0.00165387
0.00%
+0.02%
-2.57%
$ 24.97K
$ 57.96
22
Matt
Matt
MATT
$ 2.35E-6
+0.43%
+21.30%
-41.69%
$ 16.23K
--
23
Kogin by Virtuals
Kogin by Virtuals
KOGIN
$ 1.691E-5
0.00%
-3.00%
-6.52%
$ 15.25K
--
24
Moongate
Moongate
MGT
$ 0.00048106
+0.06%
+2.83%
+8.05%
--
$ 16.10M
25
RICE AI
RICE AI
RICE
$ 0.003732
-0.05%
-1.94%
-3.42%
--
$ 15.19M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Ronin y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Ronin representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 25 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $81.54B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Ronin con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Ronin rastreados en MEXC, MATT ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 21.30% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Ronin están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 25 tokens de Ecosistema Ronin, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDC, LINK, RETH se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Ronin. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Ronin?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Ronin es de aproximadamente $81.54B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Ronin, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.