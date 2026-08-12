Precio de Fishing Frenzy hoy

El precio actual de Fishing Frenzy (FISH) hoy es $ 0.00123127, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FISH a USD es $ 0.00123127 por FISH.

Fishing Frenzy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 337,966, con un suministro circulante de 275.01M FISH. Durante las últimas 24 horas, FISH cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00483823, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0011024.

En el corto plazo, FISH experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 45.75.

Información del mercado de Fishing Frenzy (FISH)

Cap de mercado $ 337.97K$ 337.97K $ 337.97K Volumen (24H) $ 45.75$ 45.75 $ 45.75 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Suministro de Circulación 275.01M 275.01M 275.01M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Fishing Frenzy es de $ 337.97K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 45.75. El suministro circulante de FISH es de 275.01M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.23M.