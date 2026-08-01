Precio de Wrapped Ronin hoy

El precio actual de Wrapped Ronin (WRON) hoy es $ 0.04955599, con una variación del 0.80% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WRON a USD es $ 0.04955599 por WRON.

Wrapped Ronin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,295,110, con un suministro circulante de 66.62M WRON. Durante las últimas 24 horas, WRON cotiza entre $ 0.04954157 (bajo) y $ 0.050837 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.130603, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0459503.

En el corto plazo, WRON experimentó un cambio de -0.43% en la última hora y de +0.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 141.70K.

Información del mercado de Wrapped Ronin (WRON)

Cap de mercado $ 3.30M$ 3.30M $ 3.30M Volumen (24H) $ 141.70K$ 141.70K $ 141.70K Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.30M$ 3.30M $ 3.30M Suministro de Circulación 66.62M 66.62M 66.62M Suministro total 66,615,805.18720882 66,615,805.18720882 66,615,805.18720882

La capitalización de mercado actual de Wrapped Ronin es de $ 3.30M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 141.70K. El suministro circulante de WRON es de 66.62M, con un suministro total de 66615805.18720882. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.30M.