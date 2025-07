FLX

The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable.

NombreFLX

PuestoNo.2260

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)29.65%

Suministro de circulación193,796

Suministro máx.1,000,000

Suministro total999,715

Tasa de circulación0.1937%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico2694.400487426686,2021-11-16

Precio más bajo1.154160395878768,2025-04-09

Blockchain públicaETH

IntroducciónThe RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.