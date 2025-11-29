Precio de Umbrella Network hoy

El precio actual de Umbrella Network (UMB) hoy es $ 0.00022294, con una variación del 2.31% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UMB a USD es $ 0.00022294 por UMB.

Umbrella Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 95,647, con un suministro circulante de 429.02M UMB. Durante las últimas 24 horas, UMB cotiza entre $ 0.00011319 (bajo) y $ 0.00022841 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.62, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00010199.

En el corto plazo, UMB experimentó un cambio de +0.25% en la última hora y de +108.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Umbrella Network (UMB)

Cap de mercado $ 95.65K$ 95.65K $ 95.65K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 99.78K$ 99.78K $ 99.78K Suministro de Circulación 429.02M 429.02M 429.02M Suministro total 447,532,308.6155464 447,532,308.6155464 447,532,308.6155464

La capitalización de mercado actual de Umbrella Network es de $ 95.65K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de UMB es de 429.02M, con un suministro total de 447532308.6155464. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 99.78K.