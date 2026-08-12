Precio de Gora hoy

El precio actual de Gora (GORA) hoy es $ 0, con una variación del 0.45% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GORA a USD es $ 0 por GORA.

Gora actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 29,954, con un suministro circulante de 38.00M GORA. Durante las últimas 24 horas, GORA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.750305, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GORA experimentó un cambio de -0.13% en la última hora y de -9.54% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 87.18.

Información del mercado de Gora (GORA)

Cap de mercado $ 29.95K$ 29.95K $ 29.95K Volumen (24H) $ 87.18$ 87.18 $ 87.18 Cap. de mercado totalmente diluida $ 78.83K$ 78.83K $ 78.83K Suministro de Circulación 38.00M 38.00M 38.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Gora es de $ 29.95K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 87.18. El suministro circulante de GORA es de 38.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 78.83K.