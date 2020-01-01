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Principales tokens de Ecosistema Morph L2 por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Morph L2. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00081
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 56.90M
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 4.49B
$ 5.05M
3
USD1
USD1
USD1
$ 1.00035
-0.01%
+0.01%
-0.01%
$ 4.40B
$ 2.22M
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999007
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 4.06B
$ 64.72M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,081.81
+0.80%
+1.57%
-0.37%
$ 3.41B
$ 0.02
6
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.47B
$ 6.58M
7
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1.64369
-0.01%
-0.24%
+0.94%
$ 1.15B
$ 45.02K
8
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08872
-0.26%
-1.71%
-2.85%
$ 830.02M
$ 2.58M
9
MX Token
MX Token
MX
$ 1.6461
-0.33%
-0.54%
+2.41%
$ 151.21M
$ 594.29K
10
Aussie Dollar Token
Aussie Dollar Token
AUDX
$ 0.706504
0.00%
+0.00%
+0.09%
$ 2.23M
$ 3.35K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Morph L2 y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Morph L2 representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 10 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $94.82B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Morph L2 con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Morph L2 rastreados en MEXC, WEETH ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 1.57% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Morph L2 están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 10 tokens de Ecosistema Morph L2, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDC, USDE, USD1 se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Morph L2. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Morph L2?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Morph L2 es de aproximadamente $94.82B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Morph L2, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.