BGB

Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool.

NombreBGB

PuestoNo.28

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado0.0014%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)28.23%

Suministro de circulación1,169,993,089.2

Suministro máx.0

Suministro total1,169,993,089.2

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico8.48508718732009,2024-12-27

Precio más bajo0.05835925,2021-08-11

Blockchain públicaETH

IntroducciónBitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.