Users who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return.

NombreSTETH

PuestoNo.9161

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)509,12%

Suministro de circulación9 117 419,19580523

Suministro máx.0

Suministro total9 117 419,19580523

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico4982.427225819274,2021-11-16

Precio más bajo551.78459296,2020-12-24

Blockchain públicaETH

Sector

Redes sociales

