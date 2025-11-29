Precio de Kinetiq Earn Vault hoy

El precio actual de Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) hoy es $ 36.5, con una variación del 0.69% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VKHYPE a USD es $ 36.5 por VKHYPE.

Kinetiq Earn Vault actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 116,108,472, con un suministro circulante de 3.17M VKHYPE. Durante las últimas 24 horas, VKHYPE cotiza entre $ 34.68 (bajo) y $ 36.92 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 51.63, mientras que el mínimo histórico fue $ 29.62.

En el corto plazo, VKHYPE experimentó un cambio de -0.25% en la última hora y de +9.34% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)

Cap de mercado $ 116.11M$ 116.11M $ 116.11M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 116.11M$ 116.11M $ 116.11M Suministro de Circulación 3.17M 3.17M 3.17M Suministro total 3,171,869.630995726 3,171,869.630995726 3,171,869.630995726

La capitalización de mercado actual de Kinetiq Earn Vault es de $ 116.11M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VKHYPE es de 3.17M, con un suministro total de 3171869.630995726. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 116.11M.