Precio de Staked TRX hoy

El precio actual de Staked TRX (STRX) hoy es $ 0.430699, con una variación del 0.19% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STRX a USD es $ 0.430699 por STRX.

Staked TRX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,210,187,873, con un suministro circulante de 343.64M STRX. Durante las últimas 24 horas, STRX cotiza entre $ 0.421345 (bajo) y $ 0.436496 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.560826, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.066254.

En el corto plazo, STRX experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +0.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 486.41K.

Información del mercado de Staked TRX (STRX)

Cap de mercado $ 3.21B$ 3.21B $ 3.21B Volumen (24H) $ 486.41K$ 486.41K $ 486.41K Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.21B$ 3.21B $ 3.21B Suministro de Circulación 343.64M 343.64M 343.64M Suministro total 7,453,481,807.651951 7,453,481,807.651951 7,453,481,807.651951

La capitalización de mercado actual de Staked TRX es de $ 3.21B, con un volumen de trading en 24 horas de $ 486.41K. El suministro circulante de STRX es de 343.64M, con un suministro total de 7453481807.651951. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.21B.