Precio de stUSDT Staked USDT hoy

El precio actual de stUSDT Staked USDT (STUSDT) hoy es $ 0.995055, con una variación del 0.97% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STUSDT a USD es $ 0.995055 por STUSDT.

stUSDT Staked USDT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 62,019,596, con un suministro circulante de 62.33M STUSDT. Durante las últimas 24 horas, STUSDT cotiza entre $ 0.984202 (bajo) y $ 0.99514 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.01, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.159659.

En el corto plazo, STUSDT experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -0.29% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 55.99.

Información del mercado de stUSDT Staked USDT (STUSDT)

Cap de mercado $ 62.02M$ 62.02M $ 62.02M Volumen (24H) $ 55.99$ 55.99 $ 55.99 Cap. de mercado totalmente diluida $ 62.02M$ 62.02M $ 62.02M Suministro de Circulación 62.33M 62.33M 62.33M Suministro total 62,327,806.53520346 62,327,806.53520346 62,327,806.53520346

La capitalización de mercado actual de stUSDT Staked USDT es de $ 62.02M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 55.99. El suministro circulante de STUSDT es de 62.33M, con un suministro total de 62327806.53520346. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 62.02M.