Precio de Kinetiq Staked HYPE hoy

El precio actual de Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) hoy es $ 36.29, con una variación del 0.88% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KHYPE a USD es $ 36.29 por KHYPE.

Kinetiq Staked HYPE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,092,020,075, con un suministro circulante de 30.07M KHYPE. Durante las últimas 24 horas, KHYPE cotiza entre $ 34.53 (bajo) y $ 36.74 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 59.44, mientras que el mínimo histórico fue $ 29.57.

En el corto plazo, KHYPE experimentó un cambio de +0.14% en la última hora y de +9.36% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

Cap de mercado $ 1.09B$ 1.09B $ 1.09B Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.09B$ 1.09B $ 1.09B Suministro de Circulación 30.07M 30.07M 30.07M Suministro total 30,065,843.81974465 30,065,843.81974465 30,065,843.81974465

