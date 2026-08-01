Precio de The Vault Staked SOL hoy

El precio actual de The Vault Staked SOL (VSOL) hoy es $ 88.72, con una variación del 0.22% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VSOL a USD es $ 88.72 por VSOL.

The Vault Staked SOL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 103,083,868, con un suministro circulante de 1.16M VSOL. Durante las últimas 24 horas, VSOL cotiza entre $ 86.95 (bajo) y $ 89.77 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 288.13, mientras que el mínimo histórico fue $ 69.73.

En el corto plazo, VSOL experimentó un cambio de -0.53% en la última hora y de +3.33% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 743.62K.

Información del mercado de The Vault Staked SOL (VSOL)

Cap de mercado $ 103.08M$ 103.08M $ 103.08M Volumen (24H) $ 743.62K$ 743.62K $ 743.62K Cap. de mercado totalmente diluida $ 103.08M$ 103.08M $ 103.08M Suministro de Circulación 1.16M 1.16M 1.16M Suministro total 1,161,852.386333271 1,161,852.386333271 1,161,852.386333271

La capitalización de mercado actual de The Vault Staked SOL es de $ 103.08M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 743.62K. El suministro circulante de VSOL es de 1.16M, con un suministro total de 1161852.386333271. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 103.08M.