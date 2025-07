JTO

JTO is a governance token of the Jito network, a service provider of Solana liquid staking with an open-source Solana validator client, allowing stakers to earn Solana staking reward and capture MEV via its MEV software suite.

NombreJTO

PuestoNo.101

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado0.0001%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)13.98%

Suministro de circulación354,045,524.6

Suministro máx.0

Suministro total999,999,703.3193585

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico5.608309380488856,2023-12-07

Precio más bajo0.5362303075154018,2023-12-07

Blockchain públicaSOL

