XEC

eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains.

NombreXEC

PuestoNo.138

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado0.0001%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación19,892,835,922,582

Suministro máx.21,000,000,000,000

Suministro total19,892,835,922,582

Tasa de circulación0.9472%

Fecha de emisión2021-07-05 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.000592590659826054,2021-11-10

Precio más bajo0.000015996212103553,2025-04-07

Blockchain públicaBCHA

IntroduccióneCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.