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Principales tokens de Ecosistema Kava por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Kava. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.99912
0.00%
--
+0.02%
$ 183.02B
$ 34.45B
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 4.49B
$ 5.05M
3
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.47B
$ 6.58M
4
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08889
-0.26%
-1.71%
-2.85%
$ 830.02M
$ 2.58M
5
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.426
0.00%
+2.22%
+6.80%
$ 734.65M
$ 299.23K
6
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1356
+0.37%
+1.80%
+11.84%
$ 89.89M
$ 390.97K
7
Access Protocol
Access Protocol
ACS
$ 0.0001279
-0.08%
+3.73%
+3.73%
$ 6.57M
$ 430.33M
8
Obyte
Obyte
GBYTE
$ 4.96
-0.80%
+0.08%
+27.51%
$ 4.66M
$ 7.20K
9
Tarot
Tarot
TAROT
$ 0.02641411
+0.33%
+0.01%
-5.29%
$ 1.79M
$ 489.39
10
Wagmi
Wagmi
WAGMI
$ 0.00032729
-0.09%
-0.09%
-6.91%
$ 608.62K
$ 4.92K
11
Wrapped Kava
Wrapped Kava
WKAVA
$ 0.03941056
+0.07%
-0.03%
-2.16%
$ 373.30K
$ 966.41
12
Axelar Wrapped Ether
Axelar Wrapped Ether
AXLETH
$ 1,879.36
-0.30%
0.00%
-1.08%
$ 93.26K
$ 6.44K
13
Kava Lend
Kava Lend
HARD
$ 0.00045861
0.00%
--
0.00%
$ 61.82K
$ 22.90

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Kava y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Kava representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 13 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $190.65B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Kava con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Kava rastreados en MEXC, ACS ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 3.73% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Kava están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 13 tokens de Ecosistema Kava, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDT, USDE, SUSDE se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Kava. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Kava?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Kava es de aproximadamente $190.65B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Kava, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.