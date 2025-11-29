Precio de Kava Lend hoy

El precio actual de Kava Lend (HARD) hoy es $ 0.0030037, con una variación del 0.06% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HARD a USD es $ 0.0030037 por HARD.

Kava Lend actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 404,836, con un suministro circulante de 134.79M HARD. Durante las últimas 24 horas, HARD cotiza entre $ 0.00291281 (bajo) y $ 0.00301374 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.97, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00206758.

En el corto plazo, HARD experimentó un cambio de +0.11% en la última hora y de -3.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Kava Lend (HARD)

Cap de mercado $ 404.84K$ 404.84K $ 404.84K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 600.68K$ 600.68K $ 600.68K Suministro de Circulación 134.79M 134.79M 134.79M Suministro total 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Kava Lend es de $ 404.84K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HARD es de 134.79M, con un suministro total de 200000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 600.68K.