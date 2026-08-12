Precio de Axelar Wrapped Ether hoy

El precio actual de Axelar Wrapped Ether (AXLETH) hoy es $ 1,884.53, con una variación del 0.43% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AXLETH a USD es $ 1,884.53 por AXLETH.

Axelar Wrapped Ether actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 93,514, con un suministro circulante de 49.62 AXLETH. Durante las últimas 24 horas, AXLETH cotiza entre $ 1,851.0 (bajo) y $ 1,900.61 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 5,123.96, mientras que el mínimo histórico fue $ 1,086.71.

En el corto plazo, AXLETH experimentó un cambio de +0.26% en la última hora y de +1.75% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 6.79K.

Información del mercado de Axelar Wrapped Ether (AXLETH)

Cap de mercado $ 93.51K$ 93.51K $ 93.51K Volumen (24H) $ 6.79K$ 6.79K $ 6.79K Cap. de mercado totalmente diluida $ 93.51K$ 93.51K $ 93.51K Suministro de Circulación 49.62 49.62 49.62 Suministro total 49.62311834613477 49.62311834613477 49.62311834613477

La capitalización de mercado actual de Axelar Wrapped Ether es de $ 93.51K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 6.79K. El suministro circulante de AXLETH es de 49.62, con un suministro total de 49.62311834613477. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 93.51K.