Precio de Wrapped Kava hoy

El precio actual de Wrapped Kava (WKAVA) hoy es $ 0.04052664, con una variación del 2.88% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WKAVA a USD es $ 0.04052664 por WKAVA.

Wrapped Kava actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 383,865, con un suministro circulante de 9.47M WKAVA. Durante las últimas 24 horas, WKAVA cotiza entre $ 0.03905213 (bajo) y $ 0.0416784 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 10.42, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.03717019.

En el corto plazo, WKAVA experimentó un cambio de -0.02% en la última hora y de +0.93% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.08K.

Información del mercado de Wrapped Kava (WKAVA)

Cap de mercado $ 383.87K$ 383.87K $ 383.87K Volumen (24H) $ 1.08K$ 1.08K $ 1.08K Cap. de mercado totalmente diluida $ 383.87K$ 383.87K $ 383.87K Suministro de Circulación 9.47M 9.47M 9.47M Suministro total 9,472,049.0 9,472,049.0 9,472,049.0

La capitalización de mercado actual de Wrapped Kava es de $ 383.87K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.08K. El suministro circulante de WKAVA es de 9.47M, con un suministro total de 9472049.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 383.87K.