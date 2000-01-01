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Principales tokens de Ecosistema informático de Internet por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema informático de Internet. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.236
-0.22%
-3.58%
+6.43%
$ 1.24B
$ 194.39K
2
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.11833
-0.06%
-1.63%
-0.23%
$ 11.76M
$ 548.18K
3
ORIGYN
ORIGYN
OGY
$ 0.0010716
-0.12%
+3.56%
+19.85%
$ 8.40M
$ 20.80M
4
VNX Swiss Franc
VNX Swiss Franc
VCHF
$ 1.23
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 5.02M
$ 125.91K
5
VNX EURO
VNX EURO
VEUR
$ 1.043
0.00%
--
0.00%
$ 2.88M
$ 0.10
6
Gold DAO
Gold DAO
GOLDAO
$ 0.00394354
-0.18%
-0.02%
+11.88%
$ 2.68M
$ 1.13K
7
WaterNeuron
WaterNeuron
WTN
$ 0.01048352
-0.13%
+0.00%
+2.83%
$ 1.22M
$ 289.80
8
Draggin Karma Points
Draggin Karma Points
DKP
$ 0.00020743
-0.12%
-0.04%
+20.36%
$ 827.89K
$ 590.08
9
Windoge98
Windoge98
EXE
$ 0.082402
-0.13%
-0.05%
+6.56%
$ 819.49K
$ 239.08
10
Piggycell
Piggycell
PIGGY
$ 0.0164
-0.06%
-1.97%
-5.20%
$ 695.96K
$ 1.04M
11
Gold Token
Gold Token
GLDT
$ 1.07
-0.19%
+0.04%
+32.86%
$ 635.96K
$ 4.08K
12
CRYPTO CLOUD
CRYPTO CLOUD
CLOUD
$ 0.00134924
-0.10%
-0.05%
+9.04%
$ 538.33K
$ 81.53
13
neuron ICP
neuron ICP
NICP
$ 2.85
0.00%
-0.04%
+7.14%
$ 509.11K
$ 3.68K
14
ICPanda DAO
ICPanda DAO
PANDA
$ 0.00051131
-0.17%
-0.04%
+2.73%
$ 416.61K
$ 2.96
15
DecideAI
DecideAI
DCD
$ 0.00067447
+0.09%
-0.03%
+45.07%
$ 391.88K
$ 1.51
16
BobIsDead
BobIsDead
DEAD
$ 0.00016238
-0.09%
-0.06%
+1.68%
$ 162.20K
$ 45.08
17
IC Ghost
IC Ghost
GHOST
$ 1.182E-5
+0.34%
-5.80%
+14.20%
$ 109.38K
--
18
MAP Technical Forecasting
MAP Technical Forecasting
MAPTF
$ 6.44E-5
+0.53%
-3.30%
+9.15%
$ 64.40K
--
19
Clown
Clown
CLOWN
$ 3.457E-5
+0.38%
-5.60%
+5.24%
$ 34.57K
--
20
Internet Doge
Internet Doge
IDOGE
$ 0.0236699
0.00%
--
0.00%
$ 23.67K
$ 1.07
21
PHASMA
PHASMA
PHASMA
$ 8.48051E-7
+0.27%
-8.30%
-6.65%
$ 17.94K
--
22
TRAX
TRAX
TRAX
$ 1.951E-5
0.00%
+2.70%
+7.67%
$ 9.68K
--
23
CKUSDT
CKUSDT
CKUSDT
$ 1.0002
+0.04%
-0.01%
0.00%
--
$ 56.59K
24
BOB
BOB
BOB
$ 0.003912
+1.36%
+0.56%
-1.13%
--
$ 14.93M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema informático de Internet y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema informático de Internet representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 24 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $1.28B.
¿Cuál es el token de Ecosistema informático de Internet con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema informático de Internet rastreados en MEXC, OGY ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 3.56% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema informático de Internet están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 24 tokens de Ecosistema informático de Internet, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. ICP, ALICE, OGY se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema informático de Internet. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema informático de Internet?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema informático de Internet es de aproximadamente $1.28B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema informático de Internet, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.