Precio de Piggycell hoy

El precio actual de Piggycell (PIGGY) hoy es € 0.01639, con una variación del 2.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PIGGY a EUR es € 0.01639 por PIGGY.

Piggycell actualmente está en el puesto #1621 por capitalización de mercado en € 695.54K, con un suministro circulante de 42.44M PIGGY. Durante las últimas 24 horas, PIGGY cotiza entre € 0.01637 (bajo) y € 0.01679 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 2.29998267010545828, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0065584721418163052.

En el corto plazo, PIGGY experimentó un cambio de -0.07% en la última hora y de -4.99% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 22.50K.

Información del mercado de Piggycell (PIGGY)

Puesto No.1621 Cap de mercado € 695.54K€ 695.54K € 695.54K Volumen (24H) € 22.50K€ 22.50K € 22.50K Cap. de mercado totalmente diluida € 1.64M€ 1.64M € 1.64M Suministro de Circulación 42.44M 42.44M 42.44M Suministro máx. 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Suministro total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Tasa de circulación 42.43% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Piggycell es de € 695.54K, con un volumen de trading en 24 horas de € 22.50K. El suministro circulante de PIGGY es de 42.44M, con un suministro total de 100000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 1.64M.