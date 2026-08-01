Precio de CKUSDT hoy

El precio actual de CKUSDT (CKUSDT) hoy es € 1.0002, con una variación del 0.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CKUSDT a EUR es € 1.0002 por CKUSDT.

CKUSDT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- CKUSDT. Durante las últimas 24 horas, CKUSDT cotiza entre € 0.9996 (bajo) y € 1.0009 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, CKUSDT experimentó un cambio de +0.04% en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 57.19K.

Información del mercado de CKUSDT (CKUSDT)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 57.19K€ 57.19K € 57.19K Cap. de mercado totalmente diluida € 0.00€ 0.00 € 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública CKUSDT

La capitalización de mercado actual de CKUSDT es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 57.19K. El suministro circulante de CKUSDT es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.