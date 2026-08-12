Precio de CRYPTO CLOUD hoy

El precio actual de CRYPTO CLOUD (CLOUD) hoy es $ 0.00134924, con una variación del 5.19% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CLOUD a USD es $ 0.00134924 por CLOUD.

CRYPTO CLOUD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 538,331, con un suministro circulante de 398.99M CLOUD. Durante las últimas 24 horas, CLOUD cotiza entre $ 0.00134214 (bajo) y $ 0.00142012 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00850168, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CLOUD experimentó un cambio de -0.08% en la última hora y de +9.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 81.53.

Información del mercado de CRYPTO CLOUD (CLOUD)

Cap de mercado $ 538.33K$ 538.33K $ 538.33K Volumen (24H) $ 81.53$ 81.53 $ 81.53 Cap. de mercado totalmente diluida $ 538.33K$ 538.33K $ 538.33K Suministro de Circulación 398.99M 398.99M 398.99M Suministro total 398,991,500.0 398,991,500.0 398,991,500.0

La capitalización de mercado actual de CRYPTO CLOUD es de $ 538.33K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 81.53. El suministro circulante de CLOUD es de 398.99M, con un suministro total de 398991500.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 538.33K.