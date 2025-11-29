Precio de PHASMA hoy

El precio actual de PHASMA (PHASMA) hoy es $ 0.00000343, con una variación del 11.31% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PHASMA a USD es $ 0.00000343 por PHASMA.

PHASMA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 72,486, con un suministro circulante de 21.16B PHASMA. Durante las últimas 24 horas, PHASMA cotiza entre $ 0.00000343 (bajo) y $ 0.00000386 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00009469, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000286.

En el corto plazo, PHASMA experimentó un cambio de -1.78% en la última hora y de +3.88% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de PHASMA (PHASMA)

Cap de mercado $ 72.49K$ 72.49K $ 72.49K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 84.52K$ 84.52K $ 84.52K Suministro de Circulación 21.16B 21.16B 21.16B Suministro total 24,669,800,000.0 24,669,800,000.0 24,669,800,000.0

La capitalización de mercado actual de PHASMA es de $ 72.49K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PHASMA es de 21.16B, con un suministro total de 24669800000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 84.52K.