Precio de MAP Technical Forecasting hoy

El precio actual de MAP Technical Forecasting (MAPTF) hoy es $ 0, con una variación del 0.69% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MAPTF a USD es $ 0 por MAPTF.

MAP Technical Forecasting actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 65,024, con un suministro circulante de 1.00B MAPTF. Durante las últimas 24 horas, MAPTF cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MAPTF experimentó un cambio de +0.05% en la última hora y de +10.72% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de MAP Technical Forecasting (MAPTF)

Cap de mercado $ 65.02K$ 65.02K $ 65.02K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 65.02K$ 65.02K $ 65.02K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de MAP Technical Forecasting es de $ 65.02K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MAPTF es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 65.02K.