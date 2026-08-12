Precio de IC Ghost hoy

El precio actual de IC Ghost (GHOST) hoy es $ 0, con una variación del 2.28% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GHOST a USD es $ 0 por GHOST.

IC Ghost actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 109,822, con un suministro circulante de 9.25B GHOST. Durante las últimas 24 horas, GHOST cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00271651, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GHOST experimentó un cambio de +0.67% en la última hora y de +14.58% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de IC Ghost (GHOST)

Cap de mercado $ 109.82K$ 109.82K $ 109.82K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 109.82K$ 109.82K $ 109.82K Suministro de Circulación 9.25B 9.25B 9.25B Suministro total 9,251,056,736.0 9,251,056,736.0 9,251,056,736.0

La capitalización de mercado actual de IC Ghost es de $ 109.82K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GHOST es de 9.25B, con un suministro total de 9251056736.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 109.82K.