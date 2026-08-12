Precio de BobIsDead hoy

El precio actual de BobIsDead (DEAD) hoy es $ 0, con una variación del 7.35% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DEAD a USD es $ 0 por DEAD.

BobIsDead actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 161,843, con un suministro circulante de 999.84M DEAD. Durante las últimas 24 horas, DEAD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DEAD experimentó un cambio de -0.90% en la última hora y de +2.35% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 44.96.

Información del mercado de BobIsDead (DEAD)

Cap de mercado $ 161.84K$ 161.84K $ 161.84K Volumen (24H) $ 44.96$ 44.96 $ 44.96 Cap. de mercado totalmente diluida $ 161.84K$ 161.84K $ 161.84K Suministro de Circulación 999.84M 999.84M 999.84M Suministro total 999,839,977.1367992 999,839,977.1367992 999,839,977.1367992

La capitalización de mercado actual de BobIsDead es de $ 161.84K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 44.96. El suministro circulante de DEAD es de 999.84M, con un suministro total de 999839977.1367992. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 161.84K.