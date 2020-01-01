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Principales tokens de Protocolo BTCfi por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Protocolo BTCfi. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
United Stables
United Stables
U
$ 1
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 999.96M
$ 51.49K
2
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.346
+0.45%
-0.07%
-2.53%
$ 230.51M
$ 237.18K
3
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01307
+0.92%
0.00%
+22.44%
$ 48.76M
$ 6.95M
4
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03486
+0.98%
-10.17%
-17.37%
$ 41.25M
$ 10.54M
5
Threshold
Threshold
T
$ 0.003457
0.00%
-1.65%
-1.71%
$ 38.57M
$ 15.91M
6
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0.1271
0.00%
-2.75%
-11.92%
$ 33.20M
$ 461.30K
7
Test
Test
TST
$ 0.014115
-1.26%
-14.32%
+30.63%
$ 13.27M
$ 27.94M
8
Portal To Bitcoin
Portal To Bitcoin
PTB
$ 0.000894
-0.11%
+0.72%
+3.15%
$ 6.44M
$ 65.25M
9
Hemi
Hemi
HEMI
$ 0.005024
-0.08%
+0.58%
+0.18%
$ 4.91M
$ 14.80M
10
RHEA
RHEA
RHEA
$ 0.01106
+0.55%
-0.79%
-4.47%
$ 4.29M
$ 5.17M
11
GVNR
GVNR
GVNR
$ 0.236449
0.00%
--
-43.76%
$ 3.79M
$ 12.49
12
Solv Protocol
Solv Protocol
SOLV
$ 0.002377
-0.29%
-2.54%
+0.34%
$ 3.53M
$ 23.75M
13
Garden
Garden
SEED
$ 0.106204
0.00%
--
0.00%
$ 1.38M
$ 3.49
14
$ 0.001732
-0.29%
-0.63%
-9.80%
$ 1.05M
$ 54.36M
15
MEZO
MEZO
MEZO
$ 0.007702
+1.30%
-0.16%
-3.38%
$ 664.18K
$ 7.44M
16
Lnfi Network
Lnfi Network
LN
$ 0.00544552
0.00%
-0.00%
-1.76%
$ 469.92K
$ 43.51K
17
pSTAKE Finance
pSTAKE Finance
PSTAKE
$ 0.00010833
0.00%
--
0.00%
$ 47.63K
$ 15.43
18
Bitlayer
Bitlayer
BTR
$ 0.03165
+4.18%
+3.74%
+51.00%
--
$ 7.93M
19
Lombard
Lombard
BARD
$ 0.1099
+0.18%
-0.36%
-4.26%
--
$ 565.89K
20
Echo
Echo
ECHO
$ 0.003376
-0.32%
+2.06%
+2.65%
--
$ 16.06M
21
pump.fun
pump.fun
PUMP
$ 0.002709
-0.54%
-5.74%
+17.54%
--
$ 168.37M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Protocolo BTCfi y por qué son populares?
Los tokens de Protocolo BTCfi representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 21 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $1.43B.
¿Cuál es el token de Protocolo BTCfi con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Protocolo BTCfi rastreados en MEXC, BTR ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 3.74% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Protocolo BTCfi están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 21 tokens de Protocolo BTCfi, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. U, PENDLE, BABY se encuentra entre los tokens populares de Protocolo BTCfi. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Protocolo BTCfi?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Protocolo BTCfi es de aproximadamente $1.43B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Protocolo BTCfi, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.