El precio en vivo de Bitlayer hoy es de 0.06354 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de BTR en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de BTR en MEXC ahora.El precio en vivo de Bitlayer hoy es de 0.06354 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de BTR en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de BTR en MEXC ahora.

Más información de BTR

Info. de precios de BTR

Whitepaper de BTR

Sitio web oficial de BTR

Tokenomía de BTR

Pronóstico de precios de BTR

Historial de BTR

Guía de compra de BTR

Conversor de moneda fiat a BTR

Spot de BTR

Futuros USDT-M de BTR

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Logo de Bitlayer

Precio de Bitlayer(BTR)

Precio en vivo de 1 BTR en USD:

$0.06353
$0.06353$0.06353
-8.72%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de Bitlayer (BTR)
Última actualización de la página: 2025-10-11 13:08:09 (UTC+8)

Información del precio (USD) de Bitlayer (BTR)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.0239
$ 0.0239$ 0.0239
24H Mín
$ 0.07691
$ 0.07691$ 0.07691
24H Máx

$ 0.0239
$ 0.0239$ 0.0239

$ 0.07691
$ 0.07691$ 0.07691

--
----

--
----

+12.42%

-8.72%

-25.37%

-25.37%

El precio en tiempo real de Bitlayer (BTR) es de $ 0.06354. Durante las últimas 24 horas, BTR se ha operado entre un mínimo de $ 0.0239 y un máximo de $ 0.07691, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de BTR es de --, mientras que su precio mínimo histórico es de --.

En términos de rendimiento a corto plazo, BTR ha cambiado en un +12.42% en la última hora, -8.72% en 24 horas y -25.37% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Bitlayer (BTR)

--
----

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

$ 63.54M
$ 63.54M$ 63.54M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BITLAYER

La capitalización de mercado actual de Bitlayer es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.14M. El suministro circulante de BTR es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 63.54M.

Historial de precios de Bitlayer (BTR) en USD

Siga los cambios de precios de Bitlayer para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.006069-8.72%
30 Días$ -0.01518-19.29%
60 Días$ +0.00104+1.66%
90 Días$ +0.00104+1.66%
Cambio de precio de Bitlayer hoy

Hoy, BTR registró un cambio de $ -0.006069 (-8.72%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Bitlayer en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ -0.01518 (-19.29%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Bitlayer en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, BTR experimentó un cambio de $ +0.00104 (+1.66%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Bitlayer en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ +0.00104 (+1.66%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Bitlayer (BTR)?

Consulta la página Historial de precios de Bitlayer ahora.

Qué es Bitlayer (BTR)

Bitlayer desbloquea todo el potencial de Bitcoin DeFi al combinar una seguridad inigualable con un motor de contratos inteligentes ultrarrápido. Basado en la seguridad nativa de Bitcoin, Bitlayer integra un puente BitVM de mínima confianza, una arquitectura rollup de Bitcoin y una capa de ejecución de alto rendimiento para ofrecer utilidad real, velocidad y componibilidad a Bitcoin. Bitlayer está construyendo una infraestructura completa para Bitcoin DeFi.

Bitlayer está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en Bitlayer de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de BTR para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre Bitlayer en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de Bitlayer sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de Bitlayer (USD)

¿Cuánto valdrá Bitlayer (BTR) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos Bitlayer (BTR) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre Bitlayer.

¡Consulta la predicción del precio de Bitlayer ahora!

Tokenómica de Bitlayer (BTR)

Entender la tokenómica de Bitlayer (BTR) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de BTR!

Cómo comprar Bitlayer (BTR)

¿Buscas cómo comprar Bitlayer? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir Bitlayer en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

BTR a monedas locales

1 Bitlayer (BTR) en VND
1,672.0551
1 Bitlayer (BTR) en AUD
A$0.0978516
1 Bitlayer (BTR) en GBP
0.0470196
1 Bitlayer (BTR) en EUR
0.0546444
1 Bitlayer (BTR) en USD
$0.06354
1 Bitlayer (BTR) en MYR
RM0.2681388
1 Bitlayer (BTR) en TRY
2.6585136
1 Bitlayer (BTR) en JPY
¥9.59454
1 Bitlayer (BTR) en ARS
ARS$89.8722468
1 Bitlayer (BTR) en RUB
5.1632604
1 Bitlayer (BTR) en INR
5.639175
1 Bitlayer (BTR) en IDR
Rp1,058.9995764
1 Bitlayer (BTR) en KRW
90.7713378
1 Bitlayer (BTR) en PHP
3.7056528
1 Bitlayer (BTR) en EGP
￡E.3.0219624
1 Bitlayer (BTR) en BRL
R$0.3501054
1 Bitlayer (BTR) en CAD
C$0.088956
1 Bitlayer (BTR) en BDT
7.7035896
1 Bitlayer (BTR) en NGN
92.8942092
1 Bitlayer (BTR) en COP
$246.2784984
1 Bitlayer (BTR) en ZAR
R.1.11195
1 Bitlayer (BTR) en UAH
2.633733
1 Bitlayer (BTR) en TZS
T.Sh.155.7352692
1 Bitlayer (BTR) en VES
Bs12.00906
1 Bitlayer (BTR) en CLP
$60.6807
1 Bitlayer (BTR) en PKR
Rs17.9131968
1 Bitlayer (BTR) en KZT
34.051086
1 Bitlayer (BTR) en THB
฿2.0752164
1 Bitlayer (BTR) en TWD
NT$1.9519488
1 Bitlayer (BTR) en AED
د.إ0.2331918
1 Bitlayer (BTR) en CHF
Fr0.0501966
1 Bitlayer (BTR) en HKD
HK$0.4943412
1 Bitlayer (BTR) en AMD
֏24.196032
1 Bitlayer (BTR) en MAD
.د.م0.5794848
1 Bitlayer (BTR) en MXN
$1.1812086
1 Bitlayer (BTR) en SAR
ريال0.238275
1 Bitlayer (BTR) en ETB
Br9.324495
1 Bitlayer (BTR) en KES
KSh8.1782334
1 Bitlayer (BTR) en JOD
د.أ0.04504986
1 Bitlayer (BTR) en PLN
0.2325564
1 Bitlayer (BTR) en RON
лв0.2783052
1 Bitlayer (BTR) en SEK
kr0.6042654
1 Bitlayer (BTR) en BGN
лв0.1067472
1 Bitlayer (BTR) en HUF
Ft21.4803324
1 Bitlayer (BTR) en CZK
1.3292568
1 Bitlayer (BTR) en KWD
د.ك0.0193797
1 Bitlayer (BTR) en ILS
0.2077758
1 Bitlayer (BTR) en BOB
Bs0.4377906
1 Bitlayer (BTR) en AZN
0.108018
1 Bitlayer (BTR) en TJS
SM0.5858388
1 Bitlayer (BTR) en GEL
0.171558
1 Bitlayer (BTR) en AOA
Kz58.2401286
1 Bitlayer (BTR) en BHD
.د.ب0.0238275
1 Bitlayer (BTR) en BMD
$0.06354
1 Bitlayer (BTR) en DKK
kr0.4079268
1 Bitlayer (BTR) en HNL
L1.6609356
1 Bitlayer (BTR) en MUR
2.8897992
1 Bitlayer (BTR) en NAD
$1.0903464
1 Bitlayer (BTR) en NOK
kr0.6430248
1 Bitlayer (BTR) en NZD
$0.1105596
1 Bitlayer (BTR) en PAB
B/.0.06354
1 Bitlayer (BTR) en PGK
K0.2694096
1 Bitlayer (BTR) en QAR
ر.ق0.2306502
1 Bitlayer (BTR) en RSD
дин.6.408009
1 Bitlayer (BTR) en UZS
soʻm765.5419926
1 Bitlayer (BTR) en ALL
L5.289705
1 Bitlayer (BTR) en ANG
ƒ0.1137366
1 Bitlayer (BTR) en AWG
ƒ0.1137366
1 Bitlayer (BTR) en BBD
$0.12708
1 Bitlayer (BTR) en BAM
KM0.1067472
1 Bitlayer (BTR) en BIF
Fr187.95132
1 Bitlayer (BTR) en BND
$0.0819666
1 Bitlayer (BTR) en BSD
$0.06354
1 Bitlayer (BTR) en JMD
$10.1708478
1 Bitlayer (BTR) en KHR
255.1804524
1 Bitlayer (BTR) en KMF
Fr26.94096
1 Bitlayer (BTR) en LAK
1,381.3043202
1 Bitlayer (BTR) en LKR
Rs19.1439666
1 Bitlayer (BTR) en MDL
L1.073826
1 Bitlayer (BTR) en MGA
Ar283.6603512
1 Bitlayer (BTR) en MOP
P0.5064138
1 Bitlayer (BTR) en MVR
0.972162
1 Bitlayer (BTR) en MWK
MK109.7405694
1 Bitlayer (BTR) en MZN
MT4.060206
1 Bitlayer (BTR) en NPR
Rs8.984556
1 Bitlayer (BTR) en PYG
444.33522
1 Bitlayer (BTR) en RWF
Fr91.94238
1 Bitlayer (BTR) en SBD
$0.5229342
1 Bitlayer (BTR) en SCR
0.9048096
1 Bitlayer (BTR) en SRD
$2.4380298
1 Bitlayer (BTR) en SVC
$0.5534334
1 Bitlayer (BTR) en SZL
L1.089711
1 Bitlayer (BTR) en TMT
m0.22239
1 Bitlayer (BTR) en TND
د.ت0.18623574
1 Bitlayer (BTR) en TTD
$0.4295304
1 Bitlayer (BTR) en UGX
Sh216.79848
1 Bitlayer (BTR) en XAF
Fr35.83656
1 Bitlayer (BTR) en XCD
$0.171558
1 Bitlayer (BTR) en XOF
Fr35.83656
1 Bitlayer (BTR) en XPF
Fr6.48108
1 Bitlayer (BTR) en BWP
P0.8978202
1 Bitlayer (BTR) en BZD
$0.12708
1 Bitlayer (BTR) en CVE
$6.026769
1 Bitlayer (BTR) en DJF
Fr11.24658
1 Bitlayer (BTR) en DOP
$3.9884058
1 Bitlayer (BTR) en DZD
د.ج8.2690956
1 Bitlayer (BTR) en FJD
$0.1442358
1 Bitlayer (BTR) en GNF
Fr547.7148
1 Bitlayer (BTR) en GTQ
Q0.4841748
1 Bitlayer (BTR) en GYD
$13.2341112
1 Bitlayer (BTR) en ISK
kr7.68834

Bitlayer Recurso

Para conocer Bitlayer más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Bitlayer
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Bitlayer

¿Cuánto vale Bitlayer (BTR) hoy?
El precio en vivo de BTR en USD es de 0.06354 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de BTR en USD?
El precio actual de BTR en USD es de $ 0.06354. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Bitlayer?
La capitalización de mercado de BTR es de -- USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de BTR?
El suministro circulante de BTR es de -- USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de BTR?
BTR alcanzó un precio ATH de -- USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de BTR?
BTR vio un precio ATL de -- USD.
¿Cuál es el volumen de trading de BTR?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para BTR es de $ 1.14M USD.
¿BTR subirá más este año?
El precio de BTR podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de BTR para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 13:08:09 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Bitlayer (BTR)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
10-10 18:12:00Actualizaciones de la Industria
Los tokens del sector de privacidad continúan en alza, ZEC sube más del 52% en 24 horas
10-09 22:09:00Actualizaciones de la Industria
La exposición a ETF de Bitcoin y derivados aumenta en $7.75 mil millones en una sola semana, el mayor incremento desde 2025
10-09 06:24:00Actualizaciones de la Industria
Los índices bursátiles estadounidenses caen en picado, las acciones cripto bajan en toda la línea, Bitcoin cae por debajo de los $122,000
10-09 00:05:00Actualizaciones de la Industria
Se reanudaron las retiradas de Bitcoin, con una salida neta de 12.344,33 BTC de CEX en las últimas 24 horas
10-08 11:51:08Actualizaciones de la Industria
Los tokens del Ecosistema BSC continúan aumentando, FORM sube más del 20% en 24h
10-08 03:05:00Actualizaciones de la Industria
$364 millones liquidados en todo el mercado en las últimas 24 horas, principalmente posiciones short

Noticias Destacadas

¿Por qué tantas personas siguen perdiendo dinero en un mercado alcista?

October 6, 2025

El Auge de las Redes Bitcoin de Capa 2: Entendiendo la Tecnología que Está Moldeando el Futuro de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025: Cuando TOTAL3 Alcance Nuevos Máximos pero Tu Portafolio No se Mueve

October 5, 2025
Ver Más

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

Calculadora de BTR a USD

Monto

BTR
BTR
USD
USD

1 BTR = 0.06354 USD

Opera BTR

BTR/USDC
$0.06309
$0.06309$0.06309
-9.13%
BTR/USDT
$0.06353
$0.06353$0.06353
-8.73%

Únete hoy a MEXC

-- de comisión de Maker de Spot, -- de comisión de Taker de Spot
-- de comisión de Maker de Futuros, -- de comisión de Taker de Futuros