Precio de Portal To Bitcoin hoy

El precio actual de Portal To Bitcoin (PTB) hoy es $ 0.007769, con una variación del 8.65% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PTB a USD es $ 0.007769 por PTB.

Portal To Bitcoin actualmente está en el puesto #865 por capitalización de mercado en $ 14.50M, con un suministro circulante de 1.87B PTB. Durante las últimas 24 horas, PTB cotiza entre $ 0.006863 (bajo) y $ 0.00865 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.08213221598557312, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.006830828739266241.

En el corto plazo, PTB experimentó un cambio de +0.06% en la última hora y de -40.93% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.33M.

Información del mercado de Portal To Bitcoin (PTB)

Puesto No.865 Cap de mercado $ 14.50M$ 14.50M $ 14.50M Volumen (24H) $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Cap. de mercado totalmente diluida $ 65.26M$ 65.26M $ 65.26M Suministro de Circulación 1.87B 1.87B 1.87B Suministro máx. 8,400,000,000 8,400,000,000 8,400,000,000 Suministro total 5,258,400,000 5,258,400,000 5,258,400,000 Tasa de circulación 22.21% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Portal To Bitcoin es de $ 14.50M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.33M. El suministro circulante de PTB es de 1.87B, con un suministro total de 5258400000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 65.26M.