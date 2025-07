ALEX

At ALEX, we build DeFi primitives targeting developers looking to build ecosystem on Bitcoin, enabled by Stacks. As such, we focus on trading, lending and borrowing of crypto assets with Bitcoin as the settlement layer and Stacks as the smart contract layer. At the core of this focus is the automated market making ("AMM") protocol, which allows users to exchange one crypto asset with another trustlessly. Launched in January 2022, we are the biggest DeFi on Bitcoin, bringing your Bitcoin to life.

NombreALEX

PuestoNo.1215

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.32%

Suministro de circulación606,489,877.3

Suministro máx.1,000,000,000

Suministro total606,489,877.3

Tasa de circulación0.6064%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.5532965151961868,2024-04-01

Precio más bajo0.010148279029803798,2025-06-06

Blockchain públicaSTACKS

