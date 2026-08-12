Precio de GVNR hoy

El precio actual de GVNR (GVNR) hoy es $ 0.236449, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GVNR a USD es $ 0.236449 por GVNR.

GVNR actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,794,663, con un suministro circulante de 16.05M GVNR. Durante las últimas 24 horas, GVNR cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 3.99, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.03570621.

En el corto plazo, GVNR experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 12.49.

Información del mercado de GVNR (GVNR)

Cap de mercado $ 3.79M$ 3.79M $ 3.79M Volumen (24H) $ 12.49$ 12.49 $ 12.49 Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.73M$ 4.73M $ 4.73M Suministro de Circulación 16.05M 16.05M 16.05M Suministro total 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

La capitalización de mercado actual de GVNR es de $ 3.79M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 12.49. El suministro circulante de GVNR es de 16.05M, con un suministro total de 20000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.73M.