Precio de Hemi hoy

El precio actual de Hemi (HEMI) hoy es $ 0.01779, con una variación del 15.92% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HEMI a USD es $ 0.01779 por HEMI.

Hemi actualmente está en el puesto #760 por capitalización de mercado en $ 17.39M, con un suministro circulante de 977.50M HEMI. Durante las últimas 24 horas, HEMI cotiza entre $ 0.01744 (bajo) y $ 0.0216 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.19259179461442666, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.015350458365510373.

En el corto plazo, HEMI experimentó un cambio de -0.62% en la última hora y de -16.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 251.43K.

Información del mercado de Hemi (HEMI)

Puesto No.760 Cap de mercado $ 17.39M$ 17.39M $ 17.39M Volumen (24H) $ 251.43K$ 251.43K $ 251.43K Cap. de mercado totalmente diluida $ 177.90M$ 177.90M $ 177.90M Suministro de Circulación 977.50M 977.50M 977.50M Suministro máx. 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tasa de circulación 9.77% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Hemi es de $ 17.39M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 251.43K. El suministro circulante de HEMI es de 977.50M, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 177.90M.