Precio de Lombard hoy

El precio actual de Lombard (BARD) hoy es $ 0.7314, con una variación del 2.49% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BARD a USD es $ 0.7314 por BARD.

Lombard actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- BARD. Durante las últimas 24 horas, BARD cotiza entre $ 0.7287 (bajo) y $ 0.7672 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, BARD experimentó un cambio de +0.13% en la última hora y de +1.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 131.13K.

Información del mercado de Lombard (BARD)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 131.13K$ 131.13K $ 131.13K Cap. de mercado totalmente diluida $ 731.40M$ 731.40M $ 731.40M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Lombard es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 131.13K. El suministro circulante de BARD es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 731.40M.