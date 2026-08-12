Precio de bul hoy

El precio actual de bul (BUL) hoy es $ 0, con una variación del 1.48% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BUL a USD es $ 0 por BUL.

bul actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14,095.71, con un suministro circulante de 999.96B BUL. Durante las últimas 24 horas, BUL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BUL experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +0.98% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de bul (BUL)

Cap de mercado $ 14.10K$ 14.10K $ 14.10K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 14.10K$ 14.10K $ 14.10K Suministro de Circulación 999.96B 999.96B 999.96B Suministro total 999,956,767,266.51 999,956,767,266.51 999,956,767,266.51

La capitalización de mercado actual de bul es de $ 14.10K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BUL es de 999.96B, con un suministro total de 999956767266.51. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 14.10K.