Precio de BSCS hoy

El precio actual de BSCS (BSCS) hoy es $ 0, con una variación del 1.41% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BSCS a USD es $ 0 por BSCS.

BSCS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 121,121, con un suministro circulante de 247.73M BSCS. Durante las últimas 24 horas, BSCS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.17, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BSCS experimentó un cambio de +0.09% en la última hora y de +1.46% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 20.76.

Información del mercado de BSCS (BSCS)

Cap de mercado $ 121.12K$ 121.12K $ 121.12K Volumen (24H) $ 20.76$ 20.76 $ 20.76 Cap. de mercado totalmente diluida $ 121.12K$ 121.12K $ 121.12K Suministro de Circulación 247.73M 247.73M 247.73M Suministro total 398,894,655.0 398,894,655.0 398,894,655.0

La capitalización de mercado actual de BSCS es de $ 121.12K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 20.76. El suministro circulante de BSCS es de 247.73M, con un suministro total de 398894655.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 121.12K.